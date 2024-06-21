ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نجح قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز اليوم الجمعة، في المباراتين المؤجلتين من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



وحقق الزمالك الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، بينما فاز الأهلي بصعوبة على الداخلية بثنائية مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري العام المصري

- بيراميدز - 59 نقطة - 24 مباراة.

- الأهلي - 42 نقطة - 18 مباراة.

- المصري - 42 نقطة - 25 مباراة.

- زد - 38 نقطة - 24 مباراة.

- فيوتشر - 38 نقطة - 25 مباراة.

- سموحة - 38 نقطة - 25 مباراة.

- إنبي - 37 نقطة - 25 مباراة.

- الاتحاد السكندري- 36 نقطة - 26 مباراة.

- الزمالك- 34 نقطة - 20 مباراة.

- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة - 25 مباراة.

- طلائع الجيش - 33 نقطة - 24 مباراة.

- الجونة - 31 نقطة - 26 مباراة.

- الإسماعيلي - 28 نقطة - 26 مباراة.

-البنك الأهلي- 24 نقطة - 26 مباراة.

- فاركو - 22 نقطة - 26 مباراة.

- بلدية المحلة - 22 نقطة - 24 مباراة.

- المقاولون العرب - 19 نقطة - 24 مباراة.

- الداخلية - 15 نقطة - 26 مباراة.