هاري كين يكشف حقيقة الاجتماع بلاعبي إنجلترا بدون ساوثجيت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، حقيقة اجتماعه باللاعبين بدون تواجد الجهاز الفني بقيادة المدرب ساوثجيت، عقب التعادل مع الدنمارك في يورو 2024.

وحسم التعادل الإيجابي 1/1، مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الدنماركي، في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا بألمانيا.

وتحدث هاري كين في تصريحات نقلتها إذاعة " TalkSport" البريطانية، حيث قال: "بالتأكيد هذا لم يحدث، لست متأكدًا من أين جاء هذا الكلام، فربما أن هناك أشخاص حاولوا خلق شيء من لا شيء في المعسكر".

وتابع: "خلال اليوم التالي بعد التعادل أمام الدنمارك، شهد اجتماع مع المدرب لفترة قصيرة، ثم قضينا يومًا عائليًا بحضور أفراد أسرة كل لاعب، وأمضينا حوالي 7 ساعات مع العائلة".

وأضاف: "بالطبع كان يومًا مهمًا من أجل تقليل حجم الضغوطات، لكنه كان مرهقًا للغاية، وقد نخفض تلك المدة الزمنية في المستقبل".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يحتفظ بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، لكن هناك حالة صدمة وسط وسائل الإعلام الإنجليزية من الأداء السلبي المقدم أمام الدنمارك وكذلك في الفوز على صربيا.