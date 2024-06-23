معتمد جمال يعلن تشكيل المقاولون أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن تشكيل الذئاب أمام بيراميدز والتي تجمع بينهما بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.



تشكيل المقاولون العرب لمباراة بيراميدز:

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، أحمد عبدالعزيز، فاروق نور الدين، محمد هاني (تريكه)، أحمد الشيمي، محمود مانجا، محمد عبدالناصر، جوزيف أوشايا، أمادو نياص، محمود وادي.

المقاولون العرب



فيما جاء تشكيل بيراميدز جاء كالتالي:



في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

في خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - فخري لاكاي - دودو الجباس.

