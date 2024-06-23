الزمالك يبلغ لاعبي بموقف مباراة القمة عن طريق عبد الواحد السيد

حسم نادي الزمالك، موقفه مباراة القمة أمام الاهلي، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وذكر مصدر داخل نادي الزمالك، أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة، قد أبلغ اللاعبين بهذا القرار عبر الجروب الرسمي للفريق على تطبيق “واتساب”.

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ويأتي هذا القرار تأكيدًا لموقف مجلس إدارة النادي الذي أعلن، في وقت سابق، رفضه خوض أي مباراة في الدوري، حتى يتم الاستجابة لمطالبه التي تضمنتها بيان صادر عقب مباراة المصري البورسعيدي.

وفي وقت أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، موقف مجلس إدارة الأبيض من مواجهة الاهلي واستكمال مباريات الدوري.

وكتب أحمد سالم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو عقب مباراة المصري”.

وتابع: “لا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقف”.

واختتم: “نناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره”.