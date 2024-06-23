الخليج 365 يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي والمنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" آخر تطورات أزمة لاعب بيراميدز رمضان صبحي والمنشطات.

وقال المصدر أن هناك جلسة استماع جديدة لرمضان صبحي في نهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضح المصدر أن رمضان سيحضر المحامي الخاص به هاني زهران بجانب شريف إكرامي في هذه الجلسة.

وأكد المصدر أن وجود شريف إكرامي يأتي من أجل شرح بعض الأمور الخاصة برمضان صبحي وتسهيل الأمور على اللاعب في الرد.

وبعد الجلسة الثانية التي ستقام آخر الشهر الجاري، ستقوم لجنة المنشطات بالإعلان عن القرار النهائي.

وكان قد أعلن رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، إيقاف رمضان صبحي إجباريا لحين عقد لجنة الاستماع وبحث حالته بعد ثبوت إيجابية العينة، وعينة رمضان صبحي أثبتت تعاطيه مادة محظورة".

الجدير بالذكر أن الجلسة الأولى استمرت 8 ساعات، ووضح فيها رمضان صبحي كل شيء، وطلب اللاعب ومحاميه جلسة استماع جديدة لتوضيح بعض الأمور.

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