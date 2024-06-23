بيراميدز يفوز على المقاولون بثلاثية في الدوري الممتاز

تمكن فريق بيراميدز من الفوز على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري،

وافتتح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 20 جوزيف أوشايا لاعب المقاولون من ضربة ثابتة سكنت شباك أحمد الشناوى.

ثم أدرك فيستون ماييلى هدف التعادل لـ بيراميدز فى الدقيقة 59.

ثم سجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الثانى فى الدقيقة 63، وعزز ماييلى بالهدف الثالث فى الدقيقة 68 للفريق السماوي.

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وبهذه النتيجة يتربع بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة، فاز فى 19 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

بينما يتواجد المقاولون العرب فى المركز الـ17 قبل الأخير بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى.