صدمة لـ منتخب إنجلترا قبل مواجهة سلوفينيا في يورو 2024

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن قلق داخل منتخب إنجلترا، قبل مواجهة سلوفينيا الحاسمة، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ويتواجه المنتخبان الإنجليزي والسلوفاني ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ولم يحصد منتخب الأسود الثلاثة حتى الآن بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

حيث كان قد تعادل منتخب إنجلترا مع نظيره الدنمارك بهدف لمثله، مما صعب المخمة عليه في مباراة سلوفينيا.

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ووفقًا لـ صحيفة “تليجراف” الإنجليزية، فإن كيران تريبير قد أثار ذعر المدير الفني لمنتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، بسبب حالته البدنية في الوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب أوضحت يعاني من مشكلة في ربلة الساق، وهو ما يقلق ساوثجيت بشدة في مركز الظهير الأيسر.

وواصلت أن هذه الإصابة مرتبطة يإصابته السابقة التي انهت موسمه رفقة فريق نيوكاسل يونايتد.

واختتمت أن تريبير خاض الجولة والثانية وهو يشعر ببعض الآلام وكان ساوثجيت يريد منحة راحة ولكنه بسبب سوء مستوى إنجلترا خاض اللاعب المبارايتين بأكملهما.