أمريكا تفوز على بوليفيا بهدفين في كوبا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق منتخب أمريكا الفوز على بوليفيا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الأولى من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول سجلت أمريكا الهدف الأول عن طريق بوليسيتش بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني لأمريكا في الدقيقة 44 بعدما سدد بالوغون كرة قوية سكنت الجانب الأيمن للحارس.

ويتواجد المنتخب الأمريكي في المجموعة الثالثة رفقة بوليفيا وأوروجواي وبنما.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه في 2021 على حساب البرازيل.

ودخل منتخب أمريكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

الدفاع: جوسيف سكالي، كريس ريتشاردز، تيم ريم، أنتوني روبنسون.

الوسط: جيوفاني رينا، تايلر أدامز، ويستون مكيني.

الهجوم: تيموثي وياه، فلوريان بالوجان، كريستيان بوليسيتش.

ملخص المباراة..

في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول سجلت أمريكا الهدف الأول عن طريق بوليسيتش بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة 26 كريستيان بوليسيتش نفذ ركلة ركنية خطيرة لكن دفاع بوليفيا أبعدها.

وجاء الهدف الثاني لأمريكا في الدقيقة 44 بعدما سدد بالوغون كرة قوية سكنت الجانب الأيمن للحارس.

في الدقيقة 55 ميغيليتو لاب بوليفيا يستلم تمريرة من الجهة اليسرى، وينظر للأعلى ويطلق تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس.

في الدقيقة 71 أرسل أنطوني روبنسون لاعب أمريكا كرة عرضية واعدة داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الخصم اعترض الكرة.

في الدقيقة 91 سدد ريكاردو بيبي كرة قوية وتصدى لها حارس بوليفيا ببراعة شديدة.