"وش السعد".. بوليسيتش يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع أمريكا ضد بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب نادي إي سي ميلان، كريستيان بوليسيتش، هدف تقدم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مرمى بوليفيا بأولى مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وبهذا الهدف واصل بوليسيتش تحقيق الأرقام القياسية الشخصية مع أمريكا أمام بوليفيا.

وشهد يوم 28 مايو 2016 تسجيل بوليسيتش هدفا في مرمى بوليفيا، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل لمنتخب أمريكا في الكوبا بعمر 17 عاما و253 يوما.

وسجل لاعب الميلان اليوم أمام "وش السعد" منتخب بوليفيا في الدقيقة 2، ليصبح أسرع هدفا لأمريكا في بطولة الكوبا، ويحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي المنتخب تاريخيا برصيد 30 هدفا، ويفصله 27 هدفا عن معادلة الثنائي كلينت ديمبسي ولاندون دونوفان.