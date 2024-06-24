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"أنت مش عنترة ولا شمشون".. مجدي عبدالغني يهاجم عامر حسين: كفاية كدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال مجدي عبد الغني في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "عامر حسين لا يكتسب من كرة القدم ولكنه يحصل على وضع اجتماعي، هو مش عنترة ابن شداد ولا شمشون الجبار ويكون في خمس مناصب مع بعض إزاي؟".

أضاف: "عامر حسين هو رئيس منطقة الإسكندرية ورئيس لجنة المسابقات، ومشرف على كرة القدم بنادي سبورتنج وعضو رابطة الأندية وعضو اتحاد الكرة، طيب بجد هيقدر يعمل كل ده ازاي؟".

أوضح: "ده كل منصب من دول ليه شغله ولازم يكون ناس تحته، إحنا لحد دلوقتي منعرفش مين معاه في لجنة المسابقات، واللائحة بتقول لازم 4 أشخاص في لجنة المسابقات واحنا منعرفش غير عامر حسين وكأن الباقي سر حربي".

وأتم تصريحاته: "بقول لعامر حسين لازم ترحل أنت أديت دورك تماما وسيب حد تاني ياخد الفرصة، وعلشان الناس تقول ولا يوم من أيامك يا حج عامر".

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