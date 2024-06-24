عرض ضخم من الاتحاد السعودي لضم رحيمي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض ضخم للحصول على خدمات المغربي سفيان رحيمي، نجم فريق العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط الدولي المغربي بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث أن الاتحاد والنصر يتنافسان على ضمه.

وأكدت تقارير صحفية إماراتية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تقدمت بعرض رسمي لنادي العي بقيمة 20 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات سفيان رحيمي، بعقد لمدة 3 سنوات.

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رحيمي أصبح مطلوبًا في الدوري السعودي، خاصة بعد ظهوره بشكل لافت أمام أندية دوري روشن وإحرازه أهدافًا مميزة أمام الفيحاء، النصر، الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

وينتهي عقد رحيمي صاحب الـ27 عامًا مع نادي العين الإماراتي حتى يونيو 2025، وتقدر قيمته السوقية بـ8 مليون يورو.