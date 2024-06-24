طارق مصطفي : حققنا فوزًا في أجواء صعبة.. وأشكر الإدارة على دعمها المتواصل

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب طارق مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن سعادته بالفوز على بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

إقرأ أيضًا..

وقال طارق مصطفى في تصريحات عقب الفوز على البلدية: “ حققنا فوزًا هاما فى أجواء صعبة للغاية، تحدثت مع اللاعبين خلال تحضيراتنا للمباراة بضرورة الضغط على دفاعات بلدية المحلة وإحراز هدف مبكر وإستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى لتأمين الفوز وحصد نقاط المباراة ”.



وأضاف:" فريقنا خاض ثلاثة مواجهات متتالية فى الرابعة عصرا ومن المقرر أيضا مواجهة المقاولون الجمعة القادمة فى نفس التوقيت القاسي على الجميع".



وواصل مدرب البنك:" هدفنا مواصلة حصد النقاط من أجل التقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب ".



واتم حديثه قائلا:" بشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء اشرف نصار والاستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة لدعمهم الكبير للفريق".