سيناريوهان.. ما الذي ينتظر الزمالك بعد الانسحاب من مباراة الأهلي؟ (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عدم خوض مباراة الأهلي والانسحاب من اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويتساءل الكثير من الجمهور حول العواقب التي تنتظر الزمالك خلال الفترة المقبلة بسبب إعلان عدم خوض مباراة القمة.

ما الذي ينتظر الزمالك بعد الانسحاب من مباراة الأهلي؟

تنص المادة (51) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق و"استكمل المسابقة" تطبق عليه الجزاءات التالية:

1. توقيع غرامات مالية طبقاً لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

2. أ- اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 2-0.

ب- خصم "3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

3. معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للاحئة.

وتنص المادة (52) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق و"لم يستكمل" المسابقة:

-توقع عليه غرامة مالية طبقاً لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

1. إذا كان انسحابه في الدور الأول: تلغى نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات.

2. إذا كان انسحابه في الدور الثاني: أ- تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى.

ب- تلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

3. إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقات: أ- يعتبر مهزوما في المباراة.

ب- توقيع غرامة مالية تحددها ادارة المسابقات.

ج- هبوطه للدرجة الأدنى.

4. تختص لجنة شئون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة.

5. الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

الجدير بالذكر أن نص بيان الزمالك جاء كالتالي: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادىء كرة القدم".

وأضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وأتم الزمالك في بيانه: "فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف، الزمالك أولاً".

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