موعد مباريات يورو 2024 اليوم الثلاثاء

يستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره النمسا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويقام اللقاء على الملعب الأولمبي في برلين ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات يورو 2024.

ويتصدر منتخب هولندا مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط ، بالتساوي مع فرنسا، بينما النمسا تمتلك 3 نقاط في المركز الثالث.

ويحتاج منتخب هولندا إلى نقطة واحدة أي التعادل للحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في حين أن النمسا تحتاج إلى الفوز لبلوغ الدور نفسه.

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بينما يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب بولندا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والآخيرة من المجموعة الرابعة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند.

ويلعب منتخب الدنمارك ضد نظيره صربيا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة، بينما يواجه إنجلترا نظيره سلوفينيا في نفس المجموعة.

ويتصدر منتخب إنجلترا مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الدنمارك برصيد نقطتين، وسلوفينيا في المركز الثالث برصيد نقطتين أيضًا، ويتذيل صربيا المجموعة بنقطة واحدة.

موعد مباراة هولندا والنمسا اليوم في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم في يورو 2024

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا اليوم في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة الدنمارك وصربيا اليوم في يورو 2024

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.