بعد بيان الزمالك.. موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أخطرت رابطة الأندية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك بعد إعلان الأخير عدم خوضه المباراة لظروف قهرية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فاركو في مباراته المقبلة بالدوري عند السابعة من يوم الجمعة المقبل 28 يونيو.

اعتبار فوز الأهلي على الزمالك يجعل رصيده يرتفع إلى النقطة 45 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ 62 نقطة.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من الأهلي بشأن مباراة القمة ضد الزمالك

سيناريوهان.. ما الذي ينتظر الزمالك بعد الانسحاب من مباراة الأهلي؟ (مستند)