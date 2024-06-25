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بعد بيان الزمالك.. موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أخطرت رابطة الأندية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك بعد إعلان الأخير عدم خوضه المباراة لظروف قهرية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فاركو في مباراته المقبلة بالدوري عند السابعة من يوم الجمعة المقبل 28 يونيو.

اعتبار فوز الأهلي على الزمالك يجعل رصيده يرتفع إلى النقطة 45 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ 62 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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