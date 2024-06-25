برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب هال سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي برشلونة إلى التعاقد مع جناح جديد لتعزيز خط الهجوم في صفوفه، ذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة وجه أنظاره اللاعب الإنجليزي جايدون فيلوجين الجناح الأيسر لفريق هال سيتي.

|

وتابعت التقارير إلى أن برشلونة توجه فيلوجين بعد صعوبة التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، الذي سيكلفه 60 مليون يورو والأمر نفسه لـ لويس دياز نجم ليفربول.

وواصلت التقارير الإسبانية إلى أن برشلونة أجرى مع نادي هال سيتي تواصل من أجل منافشة الصفقة وعرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وتابعت أن الأزمة هي أن نادي أستون فيلا لديه بند يمكنه من إعادة شراء اللاعب هذا الصيف، وقد يفعله حال أدرك أنه قد يخسر فيلوجين لصالح برشلونة.

ولعب فيلوجين في مسابقة الدوري الإنجليزي لأول مرة في موسم 2020-2021 بعمر 19 عاما فقط، ثم في موسم 2022-2023 شارك مع كارديف، حيث سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في 37 مباراة.

وفي هذا الموسم مع هال سيتي سجل 12 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة.

