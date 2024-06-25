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الامارات | مودريتش يحدد موقفه من الاعتزال بعد يورو 2024

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي، مواصلة مسيرته الكروية عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024».
وقال عقب التعادل المرير 1/1 مع المنتخب الإيطالي: «لن أتوقف بشكل فوري. سأواصل اللعب لمدة أطول.. لا أعلم المدة تحديداً بعد».
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب يشير إلى مسيرته مع أم مع المنتخب الكرواتي.
وينتهي عقد مودريتش مع الفريق الإسباني يوم 30 يونيو.
وأهدر مودريتش ركلة جزاء أمام المنتخب الإيطالي في الدقيقة 54، ولكنه سجل هدفا بعدها بدقيقة ليمنح كرواتيا التقدم، وأصبح أكبر لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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