عودة مبابي.. تشكيل فرنسا لمواجهة بولندا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة ديدييه ديشامب التشكيل الرسمي لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وشهد تشكيل فرنسا عودة كيليان مبابي بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد هولندا، بسبب إصابته بكسر في الأنف أمام منتخب النمسا في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل الديوك لمواجهة بولندا كالتالي:

حراسة المرمى: مانيان.

خط الدفاع: هيرنانديز - أوباميكانو - ساليبا - كوندي.

خط الوسط: رابيو - نجولو كانتي - تشاوميني.

خط الهجوم: باركولا - كيليان مبابي - ديمبلي.

ويقع المنتخبين، فرنسا وبولندا، في المجموعة الرابعة بجانب كل من، النمسا وهولندا.

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