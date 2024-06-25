مجموعة الإثارة.. النمسا تُحدث معجزة وفرنسا تتأهل لدور الـ16 في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024".

وشهدت مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة إثارة كبيرة بين المنتخبات، حيث فاز النمسا على هولندا بعد عودة الأخير من التأخر بهدفين "3-2".

وفشل المنتخب الفرنسي من التأهل لدور الـ16 متصدرا للمجموعة الرابعة بعد التعادل مع بولندا بنتيجة 1-1.

وحقق منتخب النمسا معجزة بالتأهل متصدرا للمجموعة، نظرا لوجوده مع منتخبات أقوى منه مثل فرنسا وهولندا وبولندا.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة ليورو 2024 كالتالي:

1. النمسا - 6 نقاط (تأهل)

2. فرنسا - 5 نقاط (تأهل)

3. هولندا - 4 نقاط

4. بولندا - نقطة

وبذلك تأهل من المجموعة الرابعة كل من، النمسا وفرنسا، ومن المتوقع أن يتأهل المنتخب الهولندي من ضمن أفضل 4 منتخبات مركز ثالث.

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