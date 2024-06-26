منافس مصر: اسبانيا تعلن قائمتها لخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم قائمة منتخب أسبانيا التي سخوض منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاوليمبية المقبلة في باريس 2024 والتي ستفتح يوم 24 يوليو المقبل وضمت القائمة 22 لاعبا منهم لاعبان يشاركان مع منتخب اسبانيا الاول حاليا في بطولة يورو 2024 .

الفريق الذي أعلنه اليوم الاتحاد الاسباني لم يضمن اي لاعب من ريال او نادي اتلتيك بيلباو على الرغم من امتلاك الناديين لمجموعة ممتازة من الاعبين الشباب الا انه ضم على جانب اخر لاعبي برشلونة وفياريال الاسبانيين فيرمين لوبيز و اليخاندرو باينا المشاركين حاليا مع منتخب اسبانيا في يورو 2024 في المانيا .

واختار مدرب منتخب اسبانيا سانتي دينيا الثلاثي فوق السن وهم لاعب مانشيستر سيتي الانجليزي سيرخيو لوبيز و ابيل رويز لاعب نادي براجا البرتغالي و لاعب ريال بيتيس الاسباني خوان ميراندا .

وضمت قائمة منتخب اسبانيا من الاسماء الشابة المعروفة في الدوري الاسباني لاعب برشلونة باو كوباراسي و لاعب اتلتيكو مدريد سامو امورديون و زميلة بابلو باريوش و لاعب برشلونة ايريك جارسيا .

وضمت القائمة الكاملة الاعبين :

ارنو تيانز و خوان جارسيا و ايناكي ايتوربي لحراسة المرمى .

مارك بابل و خوان سانشيز و إيريك جارسيا و موسكويرا و باو كوباراسي و خوان باتشيكو و ميراندا و ميجويل جيتز لخط الدفاع ز

بيرنابيه و تورينتيس و اليكس بينا و بابلو باريوش و عمار اوروز لخط الوسط

سيرجيو جوميز و فيران لوبيز و دييجو لوبيز و سيرجيو كاميلو و سامو امورديون و أبيل رويز .

المعروف ان منتخب اسبانيا يتواجد في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات مصر والدومينيكان و اوزبكستان في الدور الاول لمنافسات كرة القدم في العاب باريس الاوليمبية وسيلاقي منتخب مصر في ثالث مباريات المنتخبين في الدور الاول .