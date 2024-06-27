كولر يصدم ميكالي قبل أولمبياد باريس 2024

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي صدمة إلى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي قبل أولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب الاوليمبي المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

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واستقر البرازيلي روجيرو ميكالي على ضم ثلاثة لاعبين من الاهلي إلى قائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024 وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور.

ورفض السويسري مارسيل كولر طلب البرازيلي روجيرو ميكالي بضم كل هذا العدد الكبير من اللاعبين في الأولمبياد، خاصة وأن الأهلي سيكون بحاجة لكل نجومه في ذلك التوقيت، خاصة وأنه وقت حسم الدوري.

ويرغب كولر في ترك لاعب واحد فقط للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس المقبلة وهو إمام عاشور، وذلك لوجود أكثر من بديل له في وسط ملعب الأحمر كمروان عطية والسولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وأفشة.

ويعد المنتخب المصري أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في 13 نسخة سابقة من الأولمبياد.