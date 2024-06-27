الاهلي يبلغ قندوسي بمصير عودته

كشف طلال ربيع وكيل أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، موقف القلعة الحمراء من عودته.

وأكد طلال في تصريحات صحفية أن مسئولو النادي الاهلي تواصلوا مع أحمد قندوسي من أجل إبلاغه بأن لجنة التخطيط قررت عودة اللاعب.

وأوضح أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي لم يحدد موقفه بعد، والذي سيتم حسمه في غضون أيام قليلة.

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وشدد على أن سيراميكا كليوباترا طلبوا بقاء قندوسي وتجديد إعارته واللاعب لا يمانع ذلك، إلا أنه ينتظر قرار كولر، حيث أوضح أنه يرغب في العودة إلى الاهلي.

وأشار إلى أن قندوسي يشعر بالقلق من فكرة عدم المشاركة في المباريات مع الاهلي وبالتالي هو يرغب في الحصول على ضمانات المشاركة بحيث لا يفقد مكانه حتى في منتخب بلاده.

وأكد أن قندوسي يملك عروضًا من الخليج والجزائر، على سبيل الإعارة، حيث أن هذه الأندية تواصلت معه، ولكنها تنتظر موافقة الاهلي حتى تتقدم بعرض رسمي.