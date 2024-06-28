صلاح: على إدارة الزمالك تحمل قراراتها.. وأؤيد عدم خوض مباراة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه على إدارة الأبيض تحمل قراراتها، مُشيرًا إلى أنه يؤيد عدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت القادم.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة الزمالك وضعت النادي في موقف عليه أن تتحمله، وإلا أنها ستكون قد اتخذت قرارات عشوائية.. لست مع الزمالك أن يلعب مباراة سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "هل قام الزمالك باتخاذ قراره كي لا يلعب مباراة الأهلي فقط؟ هل هو خائف من الأهلي؟ قرار الزمالك مرتبط بقرارات، إذا تم تنفيذها قبل المباراة فليلعب".

وتابع: "الأهلي ليس طرفًا في أزمة الزمالك، هو قام بتنفيذ اللوائح بشكل جيد، واستقدم حكام أجانب، وقام بكل شيء لإنجاح المباراة، ولكن الزمالك لم يلعب".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "على اتحاد الكرة الإسراع لحل أزمات نادي الزمالك المشروعة، وإذا تم حل هذه الأمور فليلعب الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، ولكن إذا لم يتم حلها فأؤيد عدم خوضها".