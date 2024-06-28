ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة أفشة.. نعي السولية لنجم الإسماعيلي.. ووداع محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة ابنته.

وشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل سيارته.

كما قام نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، بنشر صورة خلال مرانه بنادي الزمالك رفقة كلاً من عمر جابر ونبيل عماد دونجا.

ونشر محمد شريف نجم النادي الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، صورة تجمعه رفقة أليو ديانج لاعب النادي الأهلي أثناء من داخل الجيم، أثناء قيامهم ببعض التدريبات البدنية.

هنأ محمد مجدى أفشة شقيقه بمناسبة عيد ميلاده، بنشر عدد من الصور تجمعهما معاً، معلقاً "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

حرص محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، على توديع زميله بالفريق محمود علاء الذي أعلن رحيله عن الفارس البيض، من خلال صورة تجمعهما، وعلق عليها "بالتوفيق يا حبيبي في خطوتك الجاية، تستاهل كل خير يا محترم، وشكراً على الأيام الحلوة والمواقف الصعبة التي قضيتها في النادي، ومبخلتش بأي نقطة عرق من أجل إسعاد الجماهير، وكتابة تاريخ لشخصك وللنادي يا هداف".

وقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له خلال مران الفريق اليوم.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه، عدد من الصور من داخل صالة الجيد، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

واحتفل محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك، بتفعيل الفارس الأبيض بند شرائه من طلائع الجيش، بإعادة نشر الصورة التي قام بنشرها الحساب الرسمي لنادي الزمالك للإعلان عن انضمام اللاعب للفريق بصفة نهائية.

ونشر عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة له رفقة أحد أصدقائه من داخل سيارته.

ونعى نجم النادي الأهلي عمرو السولية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أسطورة النادي الإسماعيلي السابق طارق الوحش، من خلال نشر صورة للراحل وكتب عليها "البقاء والدوام لله".

وشارك أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري جماهيره، صور له أثناء قيامه ببعض التدريبات من داخل صالة الجيم.

وقام نجم النادي الأهلي بيرسي تاو، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.