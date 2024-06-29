ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة نظيره منتخب سويسرا اليوم السبت، ضمن منافسات مرحلة دور الـ16، من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، على الملعب الأولمبي ببرلين.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية عقب احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما حل المنتخب السويسري وصيفاً بالمجموعة الأولى بـ 5 نقاط.

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا اليوم في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 1.

معلقين مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024

سيعلق حفيظ دراجي بالإضافة إلى عامر الخوذيري على أحداث المباراة.

حكم مباراة إيطاليا وسويسرا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم مساعد أول: البولندي توماس ليستكيفيتش.

حكم مساعد ثانِ: البولندي آدم كوبسيك.

حكم رابع: الأرجنتيني فاكوندو تيلو.

حكم تقنية الفيديو: البولندي توماش كوياتكوفسكي.