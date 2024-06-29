تقارير: كفاراتسخيليا يرفض عرض التجديد مع نابولي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، موقف النجم الجورجي كفاراتسخيليا لاعب نابولي، من الاستمرار مع الفريق الإيطالي في الموسم الجديد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، سافر إلى ألمانيا خلال الأيام الماضية، من أجل مناقشة أمر تجديد اللاعب كفاراتسخيليا مع الفريق.

ويتواجد كفاراتسخيليا في معسكر منتخب جورجيا بألمانيا، لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024.

وأضافت الصحيفة، إن كفاراتسخيليا رفض الحديث عن أي أمر يتعلق بمستقبله مع نابولي، خلال بطولة أمم أوروبا الحالية بألمانيا، وترك الحديث عن هذا الأمر عقب البطولة.

واتمت الصحيفة، إن نابولي عرض على اللاعب الجورجي تجديد عقده حتى عام 2029، إلا أن هذا اللاعب رفض الحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي.

وخاض كفاراتسخيليا 48 مباراة رفقة فريق نابولي في الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وتمكن كفاراتسخيليا من قيادة منتخب جورجيا للتأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة أمم أوروبا 2024.

ويلاقي منتخب جورجيا نظيره منتخب إسبانيا غداً الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الدور ثمن النهائي ببطولة أمم أوروبا.