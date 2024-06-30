اخبار الرياضه

كوبا أمريكا 2024.. تعرف على منافس الأرجنتين في الدور ربع النهائي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين في تخطى عقبة نظيره منتخب بيرو بثنائية نظيفة، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.


وتأهل راقصو التانجو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما رافقهم المنتخب الكندي في الوصافة بـ 4 نقاط.

وسلطت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الضوء على الخصم المنتظر للأرجنتين في ربع النهائي فيما أوضحت أن منتخب التانجو سيخوض مباراة ربع النهائي يوم 4 يوليو المقبل، أمام وصيف المجموعة الثانية، والذي قد يكون الإكوادور أو المكسيك أو فنزويلا.


وقبل الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الفنزويلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم الإكوادور (3) والمكسيك (3)، فيما ودع منتخب جامايكا البطولة بخسارته في أول مباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا فنزويلا جامايكا، وتلعب المكسيك ضد الإكوادور، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة، فجر الإثنين.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا