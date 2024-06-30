كوبا أمريكا 2024.. تعرف على منافس الأرجنتين في الدور ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين في تخطى عقبة نظيره منتخب بيرو بثنائية نظيفة، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.



وتأهل راقصو التانجو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما رافقهم المنتخب الكندي في الوصافة بـ 4 نقاط.

وسلطت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الضوء على الخصم المنتظر للأرجنتين في ربع النهائي فيما أوضحت أن منتخب التانجو سيخوض مباراة ربع النهائي يوم 4 يوليو المقبل، أمام وصيف المجموعة الثانية، والذي قد يكون الإكوادور أو المكسيك أو فنزويلا.



وقبل الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الفنزويلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم الإكوادور (3) والمكسيك (3)، فيما ودع منتخب جامايكا البطولة بخسارته في أول مباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا فنزويلا جامايكا، وتلعب المكسيك ضد الإكوادور، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة، فجر الإثنين.