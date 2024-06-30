بيراميدز: صعب نترك مصطفى فتحي للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه من الصعب أن يتركوا لاعب فريقهم مصطفى فتحي للانضمام للمنتخب الأولمبي.

وأضاف سعيد، في تصريحات عبر فضائية DMC مساء أمس السبت:"الطبيعي أن أي نادِ ينافس سيرفض التفريط في لاعبيه لذلك من الصعب جداً ترك مصطفى فتحي للمنتخب الأولمبي".

وأتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز تصريحاته بقوله:"إذا طلب المنتخب الأولمبي لاعبين في الفترة الحالية فسيكون الأمر صعبًا ولكن إذا انتهى الدوري سيكون الأمر سهلاً".

ويحق للمنتخب الأوليمبي الوطني الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة معه بأولمبياد باريس 2024.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 بجانب منتخبات: إسبانيا - أوزباكستان - الدومينيكان.

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