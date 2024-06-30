"لم يُحسم التجديد بعد".. مصدر لمصراوي: تعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال ينتهي بعد 45 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر إن تعاقد نادي الإسماعيلي مع إيهاب المدير الفني لفريقه سينتهي بعد 45 يوماً.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إن حسم ملف تمديد التعاقد لم يتم حتى الآن.

ونوه المصدر إلى أن الأيام المقبلة سيتم بها تقييم كافة الأمور من كافة الاتجاهات لبحث استمرار جلال من عدمه.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة ويتبقى له 6 مباريات أمام: سيراميكا كليوباترا، الزمالك، الجونة، المقاولون، بلدية المحلة وسموحة.

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