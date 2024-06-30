"بعد انباء انضمامها للزمالك".. لاعبة طائرة الأهلي تصدر رداً حاسمًا وتوضيحًا لموقفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردت لاعبة الأهلي لكرة الطائرة، سهيلة وفيق، عما يتردد خلال الفترة الجارية على انتقالها لصفوف الزمالك.

ونشرت سهيلة صور لها ولجماهير الأهلي، عبر صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، اليوم الأحد:"أنا هفضل بنت النادي الأهلي على طول، النادي الأهلي بعتبره بيتي الثاني اللي اتربيت فيه، أحب أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي والنشاط الرياضي على كل شيء".

وأضافت:"بحب وبحترم جماهير الأهلي جدا وحقيقي بشكرهم على كل حاجة وكل رسائل الدعم و كانت الأولوية دايمًا لبيتي النادي الأهلى داخل مصر الذي أحرزت معاه الكثير من البطولات وكأس أفضل معده بافريقيا".

وأتمت اللاعبة تصريحاته بقوله:"لم يتم التواصل معي من قبل الجهاز الفني بالنادي الأهلي، وللتوضيح ومنعًا للشائعات لم أوقع لأي مكان مع العلم أن لدي عروض داخل وخارج مصر وأقوم بدراسة هذه العروض وشكراً".

وكان الزمالك قد أعلن في يونيو 2022 التعاقد مع 4 لاعبات من فريق طائرة الأهلي وهن: فريدة العسقلاني ومريم متولي ودانا شوقي ومايا ممدوح.

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