طرح تذاكر مباراة طلائع الجيش والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة طلائع الجيش ونظيره الأهلي في بطولة الدوري.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الأهلي عند السابعة من مساء يوم غد الإثنين على ستاد الكلية الحربية في مؤجلة من الجولة الـ 13 من الدوري.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق 15 نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يمتلك فريق طلائع الجيش 34 نقطة يحتل بهم المركز 11.

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