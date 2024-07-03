شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تبدأ إعداد تصور الشكل الجديد للدورى فى الموسم القادم والان مع تفاصيل الخبر

بدأت رابطة الأندية في إعداد تصور الشكل الجديد لمسابقة الدوري في الموسم المقبل، قبل عرضها على الأندية بعد نهاية هذا الموسم، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم الذي تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.

ويسود اتجاه قوي إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.

وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس المقبل وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.