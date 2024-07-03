أحمد مجاهد يضع روشتة حل أزمة المنتخب الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، روشتة حل أزمة المنتخب الأوليمبي، بعدم قدرته على استدعاء لاعبين الأندية، بسبب وضع مباريات الدوري بشكل خاطئ في ظل تحديد مباريات بين الأندية المنافسة على اللقب في نفس توقيت معسكر إعداد المنتخب للأولمبياد.

واقترح مجاهد تأجيل مباريات الدوري لمدة أسبوعين، لمنح المنتخب الأوليمبي فرصة الحصول على اللاعبين الذي يرغب في ضمهم للمشاركة في المحفل العالمي.

وقال مجاهد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":"توفير كل مقومات النجاح للمنتخب الأوليمبي ضرورة قصوى حتى لو توقفت مسابقة الدوري لمدة أسبوعين مع إعادة الجدولة".