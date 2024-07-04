الموعد وتصنيف المنتخبات.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس أمم إفريقيا

تنطلق اليوم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تحتضنها جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، والتي من المنتظر ان تحتضنها المغرب في الـ21 من ديسمبر عام 2025.

ومن المقرر أن تنطلق قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا في تمام الثالثة عصر بتوقيت مصر والسعودية، وتبث عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس1.

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نظام قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويشارك في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 48 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة.

وجاءت منتخبات التصنيف الأول كالتالي: مصر، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب إفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.

التصنيف الثاني: الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، غينيا، الجابون، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر.

التصنيف الثالث: كينيا، موريتانيا، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، سيراليون، مالاوي وأفريقيا الوسطى.

التصنيف الرابع: رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، النيجر، زيمبابوي، اثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني، جنوب السودان وتشاد.