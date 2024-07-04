عاجل.. الزمالك يتسلم الرخصة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، تسلم نادي الزمالك الرخصة الأفريقية بشكل رسمي، بعد انتهاء مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.

وحصل خالد بوطيب على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف قيد نادي الزمالك، والحصول على مبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، مستحقات سابقة لم يحصل عليها قبل رحيله.

أوضح المصدر أن لجنة التراخيص باتحاد الكرة منحت الزمالك رخصة المشاركة الافريقية بعد تسوية مستحقات بوطيب.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك ضمن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بصفته حاملا للقب، بعد تحقيق البطولة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.

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