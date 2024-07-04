شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يشارك مع الزمالك فى مباراتين قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الاولمبى لإعلان القائمة النهائية المسافرة إلى باريس لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024

ووافق مسئولو الزمالك على انضمام زيزو لصفوف المنتخب الأولمبى، على أن يشارك مع المنتخب بالأولمبياد.

ويغيب زيزو عن الزمالك خلال 5 او 7 مباريات وفقا للدور الذى سيصل اليه المنتخب فى البطولة، إلا أن اللاعب سيشارك فى مباريات فريقه لحين الانضمام للمنتخب.

ومن المقرر أن يشارك زيزو فى مباراتى الزمالك المقبلتين أمام الإسماعيلى المقرر لها يوم 7 يوليو الجارى، وكذلك مباراته أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وشارك زيزو فى مباراة الفريق السابقة أمام فاركو والتى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.



ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المساهمة رقم 100 مع الزمالك بعد تسجيل هدف فريقه في مرمى فاركو في المباراة التي جمعت الفريقين امس الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وأنتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.