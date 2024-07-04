شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة تشارك في البطولة العربية لألعاب القوي تحت 23 سنة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة الدكتور سيف شاهين، انطلاق فعاليات البطولة العربية الثانية تحت 23 سنة الاسماعيلية في الفترة من 5 الي 10 يوليو الجاري، على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

تقام البطولة بمشاركة 12 دولة عربية وهي مصر، اليمن، سلطنة عمان، قطر، لبنان، سوريا، الكويت، تونس، السعودية، الجزائر، المغرب، العراق.

ومن المقرر أن تكون البطولة هي آخر البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد المصري لالعاب القوى لهذا العام.

أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، أن الدول المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والتقارب والخبرة والاهتمام بالرياضة وتطويرها.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في البطولة.

وأصدر رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى قراراه بتشكيل اللجان الخاصة بالبطوله، ضمت كلا من حاتم فوده عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطولة و احمد حمزة نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب المصري و مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الافتتاح والمراسم والبرتوكول، ومحمد ابو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية والتنظيم والادوات، و امين شعبان عضو مجلس ادارة رئيس لجنة الاستقبال ولجنة التسكين والمغادرة، مجده الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري و العربي والافريقي مشرفة على لجنة السكرتارية

ومن المقرر أن تكون البطولة هي اخر البطولات الدوليه التي نظمها الاتحاد المصري لالعاب القوى لهذا العام.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في البطولة.