شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ونظيره طلائع الجيش، والتي تجمع الفيريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

تقدم الطلائع بهدف في الدقيقة 22، عن طريق محمد حمدي زكي لكنه ألغي بداعي التسلل.

ويتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وضم تشكيل طلائع الجيش: "حارس المرمى: عمرو رضوان، والدفاع: خالد سرحان - عبدالرحمن شيكا - يسري وحيد - محمد سمير، وفي الوسط: إسلام محارب - علي حمدي - محمد دياب - محمد هاني، وفي الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد متعب".

وجلس على دكة البدلاء: "جودين - أحمد الشيخ - كريم صفوت. السيد أحمد - عمر السعيد - عماد سيد معوض - موسى دياورا - عمر حسانين".

بينما ضم تشكيل الاتحاد السكندري في حراسة المرمى: المهدي سليمان، والدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب، وفي الوسط: خالد الغندور - هاني الطامي - فرانك الآن، وفي الهجوم: ميسي - مابولولو - أحمد عيد".

وجلس على دكة البدلاء كل من: "عمرو خليل - أحمد غنيم - شريف رضا - شبانة - الحناوي - الوحش - عبدالغني محمد - عمرو صالح - بواتينج - عمرو صالح - عموري".