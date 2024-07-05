بمبلغ خرافي.. الاهلي يحدد سعر بيع الثنائي الأجنبي

حدد مجلس إدارة النادي الاهلي، سعر ثنائي الفريق لأجنبي، استعدادا لاستقبال العروض من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضعت إدارة الكرة بالنادي الاهلي، مبلغ قدره 6 ملايين ونصف أي ما يعادل (312 مليون جنيه مصري)، لبيع ثنائي الفريق لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، في فترة الانتقالات المقبلة.

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن أن الإدارة الحمراء، حددت مبلغ لا يقل عن 300 مليون جنيه، لرحيل ثنائي الفريق الأول المالي أليو ديانج وبيرسي تاو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي، أن سعر بيرسي تاو وديانج، لن يقل عن هذا المبلغ على الإطلاق خاصة أنهما من اللاعبين المميزين داخل الفريق وقدما مستويات جيدة مع المارد الأحمر خلال السنوات الماضية.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الإثنين القادم 8 يوليو، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 54 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند رقم 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر