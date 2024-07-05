أرقام ميسي في كوبا أمريكا 2024 بعد التأهل لنصف النهائي

تأهل منتخب الأرجنتين، لنصف نهائي كوبا أمريكا، بعد الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني عن طريق ليساندرو مارتينيز من ضربة رأسية من خلال تنفيذ ركلة ركنية من ميسي ثم إلى ماك أليستر، ثم إلى مارتينيز بحلول الدقيقة 35.

وبحلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن الشوط الثاني، أحرز كيفين رودريجيز هدف التعادل لـ الإكوادور من ضربة رأسية.

وفي ركلات الترجيح ابتسمت لمنتخب الأرجنتين بنتيجة 4-2.

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أرقام ميسي في كوبا أمريكا 2024

خاض قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، ثلاثة مبارياة حتى الآن في بطولة كوبا أمريكا، حيث لم يسجل ولم يصنع.

وأهدر ميسي، ركلة ترجيح أمام الإكوادور، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتحدث ميسي، بعد مباراة الإكوادور، قائلًا: “كنا نعلم أن المباراة ستكون مثيرة ومتنازع عليها بشدة. لقد تحققت توقعاتنا”.

وأضاف: “الإكوادور، لديهم لاعبون ممتازون للغاية، ولكن حالة الملاعب لم تسمح لنا باللعب بسرعة كما نرغب، مما يسهل دائمًا الأمور على المدافعين”.