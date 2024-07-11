المحكمة الرياضية تصدم الإسماعيلي بشأن لاعبه جان موريل

أيدت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الخميس، حكم قرار غرفة تسوية المنازعات بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار للاعب الإيفواري جان موريل.

وكان اللاعب الإيفواري جان موريل قد لجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية «كاس»، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي منذ ولاية يحيى الكومي.

ومطالب الآن النادي الإسماعيلي بدفع مبلغ 860 ألف دولار بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

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وخاض جان موريل 8 مباريات مع النادي الإسماعيلي فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد في يناير 2022 مع الإيفواري جان موريل بوي من نادي دينامو مينسيك البيلاروسي، حتى نهاية 2026 ولكن اللاعب لم يستمر بسبب عدم تقديم المستوى المنتظر.

ويستعد النادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.