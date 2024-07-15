بيراميدز يتخطي النصر ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز فوزاً على النصر القاهري برباعية نظيفة في إطار دور الـ32 من البطولة.

سجل رباعية بيراميدز في اللقاء، يوسف أسامة نبيه، ومروان حمدي 3 أهداف "هاتريك".

ولعب بيراميدز المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد سامي - بلاتي توريه - إسلام عيسى - مهند لاشين - صامويل أومسا - فخري لاكاي - فيستون ماييلي