ناصر منسي وعمار ياسر يقودان الزمالك أمام بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام بلدية المحلة في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا.

خط الهجوم : حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف و سيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.