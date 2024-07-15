محمود حرب: المنتخب الاوليمبي قادر على حصد ميدالية في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي، أن المنتخب استفاد فنيا من مواجهة أوكرانيا الودية التي أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال "حرب" في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو المذاع عبر فضائية "ten": "المنتخب الاوليمبي قدم مباراة جيدة أمام اوكرانيا وخاصة في الشوط الثاني".

وأضاف: "الفريق استقبل هدف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريق واستطاعنا إدراك التعادل، وخرجنا من اللقاء بأكبر استفادة فنية".

وواصل: "محمد النني و أحمد سيد زيزو يعقدان جلسات مع اللاعبين بشكل دوري من أجل تحفيزهم لتقديم أفضل أداء في أولمبياد باريس".

واختتم: " منتخب مصر يضم لاعبين على مستوى عال، وقادرون على حصد ميدالية في أولمبياد باريس".