شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 15 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 15 - 7 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها إعلان قائمة لاعبى المنتخب الأولمبى قبل الأولمبياد بأرقام القمصان، بجانب مفاضلة الأهلى بين 3 لاعبين فى الدورى السويسرى لضم أحدهم.

بلدية المحلة يحرج جوميز والزمالك ويعود بنقطة ثمينة بتعادل سلبى

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بسبب زيزو والنني.. ميكالى حائر فى طريقة لعب المنتخب الأولمبى فى باريس

يفاضل البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بين أكثر من طريقة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد انضمام محمد الننى وأحمد سيد زيزو، وهو الاختيار الذى لم يكن ميكالى يتوقعه من البداية، حيث طلب أكثر من اسم لم ينجح فى الاختيار من بينهم وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية التي تشهد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد خلال شهر ديسمبر المقبل.

أغلق روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، صفحة المباراة الودية أمام أوكرانيا والتي أقيمت فى مدينة بوردو الفرنسية أمس الأحد، ويبدأ الفراعنة اليوم الاستعداد للودية الثانية أمام العراق المحدد لها الأربعاء المقبل فى البروفة الأخيرة لأولمبياد باريس 2024، قبل التوجه إلى مدينة نانت الفرنسية لخوض مباريات الأولمبياد الخميس المقبل.

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع عدد من المهاجمين الأجانب، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتبار أن مركز رأس الحربة على رأس أولويات مارسيل كولر المدير الفني فى خطة تدعيمات الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

كشفت جنة عليوة لاعبة الدراجات آخر تطورات أزمتها مع زميلتها شهد سعيد، قائلة، «أنا قبلت اعتذار شهد سعيد، خلاص مفيش حاجة وراضية بالقرار، طبعا الرئيس النهارده تحدث عن القيم والأخلاق الرياضة دي حاجة مهمة أوي، كمان حابة أشكر وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية كمان».

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، تعيين الفرنسي ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات. وقال إن لوبوف سوف يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام المهمة والتنسيق مع شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية، استعدادًا للموسم الجديد.