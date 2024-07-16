الامارات | اعتقال رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بعد نهائي كوبا أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اُعتقل رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، رامون خيسورون فرانكو، ونجله، رامون خاميل، من قبل شرطة ميامي-ديد (فلوريدا)، بعد الأحداث التي وقعت في نهائي بطولة كوبا أميركا بين الأرجنتين وكولومبيا.

واعتقل خيسورون (71 عاماً) ونجله (43 عاماً) على الأرجح بعد وقوع الأحداث بمصعد ملعب هارد روك، مع نهاية المباراة وفوز الأرجنتين 1-0 على كولومبيا، في لقاء شهد اضطرابات وفوضى من قبل آلاف المشجعين الذين أرادوا دخول الملعب دون تذاكر واخترقوا السياج الأمني المفروض.

ويواجه كلاهما اتهامات بسيطة وينبغي عليهما المثول أمام محكمة ميامي-ديد اليوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام محلية.

ولم يتم نشر تفاصيل واضحة لأسباب الاعتقال، لكن تشير صحيفة بوبليميترو الكولومبية إلى أن خيسورون دخل في شجار في الملعب خلال النهائي.

وتحقق السلطات الأمريكية في الإخفاقات التي أدت إلى حدوث هذه الفوضى، وحالات العنف التي شهدتها المباراة النهائية، التي لم يتمكن خلالها العديد من المشجعين الذين اشتروا تذكرة المباراة من دخولها، وتعرضوا كذلك لضربات وسقطت حالات إغماء جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقبل ساعات من بدء اللقاء، قام المئات من الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر بكسر الأسوار الأمنية وتسلق الأسوار والقفز من بوابات الدخول إلى الملعب، الأمر الذي ولد الفوضى والتدافع وإغلاق الأبواب بالقوة، فضلاً عن تأخير انطلاقة المباراة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المشجعين وهم يقفزون فوق المداخل في المنطقة الجنوبية الغربية من الملعب، الواقع في حدائق ميامي، ويركضون لتجنب القبض عليهم من قبل ضباط وموظفي إنفاذ القانون.

بل وكانت هناك صور لجماهير تحاول الدخول عبر قنوات تهوية الملعب.

وأشار ملعب هارد روك يوم الأحد على حسابه على موقع إكس إلى أن "الآلاف من المشجعين الذين لا يملكون تذاكر حاولوا اقتحام الملعب (...)" لذلك "أغلق الأمن الأبواب للسيطرة على عملية الدخول لتكون بطريقة أبطأ بكثير".

وأوضحت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، وكذلك رئيس الشرطة المحلية خايمي رييس، أن مسؤولية ما حدث الليلة الماضية تقع على عاتق اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم.

وأوضحت عمدة المدينة أن "بطولة كوبا أميركا ينظمها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) وتقدم شرطة ميامي ديد الدعم لها".