شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي ينفى التعليق على انتهاء أزمة الإيقاف بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

علق رمضان صبحي لاعب فريق الكرة بـ نادي بيراميدز على منشور منسوب له عبر صفحة تحمل اسمه بعد انتهاء أزمة حرمانه من المشاركة في المباريات بداعى تعاطى المنشطات.

وكتب حساب منسوب لرمضان صبحي على فيس بوك عقب الكشف عن رفع الإيقاف عنه: "الحمد لله دائمًا وأبدًا"، لكن رمضان صبحي نشر عبر حسابه الموثق على تويتر أنه لا يملك أي حسابات على فيس بوك.

وكانت لجنة مكافحة المنشطات أصدرت قرارًا بوقف رمضان صبحي عن المشاركة مع فريقه لحين انتهاء التحقيق معه بشأن العينة الخاصة به.

وبات من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز في المباريات المقبلة وخلال الساعات سيتم رفع الايقاف بشكل رسمي، بعدما تأكد براءة رمضان صبحي من تعاطي المنشطات.

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.