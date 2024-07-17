نادال يتأهل لثمن نهائي بطولة السويد للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم الإسباني رافاييل نادال في التأهل لثمن نهائي بطولة السويد للتنس، وذلك خلال اللحظات القليلة الماضية.



جاء تأهل نادال لثمن نهائي بطولة السويد للعبة التنس بعد الفوز السويدي ليو بورغ بمجموعتين دون مقابل

ويشارك نادال في بطولة السويد ببطاقة دعوة، حيث تمكن من الفوز بالمجموعة الأول بواقع 6 أشواط مقابل 3، بيننا فاز بالمجموعة الثانية ب 6 أشواط مقابل 4.

ومن المقرر أن يُلاقي النجم الإسباني خلال الدور القادم البريطاني كاميرون نوري.

ويحظى نادال بشعبية كبيرة داخل السويد، بعد الإنجازات التي حققها في لعبة التنس، والتي جعلته أحد أساطير اللعبة على مر التاريخ، بجانب السويسري فيدرر والذي يمتلك هو الآخر شعبية طاغية.