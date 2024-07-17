طلبة: إمام عاشور تراجع بدنيًا بعد إصابته في مباراة نيوزيلندا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن مستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تراجع في الفترة الأخيرة وهو ما ظهر في مباريات الدوري الممتاز.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن إمام عاشور تراجع بدنيًا بعد إصابته في مباراة نيوزيلندا مع منتخب مصر ولم يظهر بمستواه الحقيقي مع فريق الأهلي حتى الأن ".



وتابع:" إمام عاشور لو في أفضل حالاته الفنية سيظهر بشكل مختلف مع الأهلي وسيكون أحد مفاتيح القوة التي لا غنى عنها في التشكيلة الحمراء