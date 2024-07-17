موقف يورجن كلوب من تدريب إنجلترا بعد رحيل ساوثجيت

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية موقف المدير الفني السابق لفريق ليفربول، يورجن كلوب، من تولي مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا، خلفًا لـ جاريث ساوثجيت.

كان ساوثجيت قد أعلن، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الإنجليزي، رغم أن عقده كان مستمرًا حتى ديسمبر المقبل.

جاء رحيل ساوثجيت بعد الفشل في التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا، حيث خسرت إنجلترا أمام إسبانيا في المباراة النهائية مساء الأحد المقبل بهدفين لهدف.



وارتبط العديد من المرشحين بإمكانية خلافة ساوثجيت في تدريب إنجلترا، من ضمنهم يورجن كلوب.

وأصبح كلوب بدون عمل بعد رحيله عن تدريب ليفربول نهاية الموسم الماضي، 2023/24.

ولكن صحيفة "تليجراف" الإنجليزية ذكرت أن كلوب لن يكون متاحًا لخلافة ساوثجيت في تدريب منتخب إنجلترا.

وأوضحت أن كلوب لا ينوي العودة إلى أي منصب تدريبي لمدة 12 شهرًا أخرى، مما يعني عدم إتاحته لتدريب إنجلترا في الوقت المناسب قبل تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت إلى أن كلوب سبق وأن اتخذ قراره بأنه سيحصل على إجازة لمدة عام، على الأقل، ولن ينضم إلى أي نادِ أو منتخب خلال تلك الفترة.

وأفادت أنه على الرغم من رحيل ساوثجيت ورغبة منتخب إنجلترا في توليه مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، إلا أن موقف كلوب لم يتغير، وليس هناك احتمال لحدوث ذلك.

ووفقًا لقرار كلوب، فإنه سيكون جاهزًا للعودة إلى العمل بحلول يوليو 2025، مما يعني أن الاتحاد الإنجليزي سيتعين عليه خوض تصفيات مونديال 2026 بمدرب مؤقت، إذا رغب في تعيين الألماني بعد ذلك.

ولن يكون هناك ضمان بأن كلوب سيوافق على تولي تلك المهمة، بحلول ذلك الوقت.